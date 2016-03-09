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سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة الجديدة

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سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة الجديدة سقوط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة الجديدة
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بطريقة "المفتاح المصطنع"، حيث ضبط بحوزتهم 10 سيارات مسروقة، حرر محضر بالواقعة، وتولى المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة التحقيقات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة السيارات، إخطارا يفيد بوجود تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات ماركة "كيا، هيونداى" بأسلوب المفتاح المصطنع.

وبتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من رصد المتهمين وضبط 10 سيارات كانوا قد سرقوها من أصحابها بأسلوب المفتاح المصطنع، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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