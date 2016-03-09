الإبراشى بتحقيقات "خلية أمناء الشرطة": الداخلية لم تطلب منع ظهور الأمناء

حصلت "اليوم السابع" على تفاصيل أقوال الإعلامى وائل الإبراشى، بقضية أمناء الشرطة السبعة المحبوسين على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على تعطيل العمل داخل وزارة الداخلية.>وكشفت التحقيقات أن الإبراشى نفى بتحقيقات النيابة أن يكون أمناء الشرطة المتهمين هم من طلبوا الظهور معه بالبرنامج، مؤكدا أنه هو من وجه الدعوة إليهم عبر فريق الإعداد الخاص بالبرنامج ، ولم يمانعوا حيث سارعوا بالموافقة على الظهور التليفزيونى.

وقال الإبراشى إن فريق الإعداد لم يسأل أمناء الشرطة عن حصولهم على تصاريح من وزارة الداخلية من عدمه، وذلك بغرض الظهور معه بالبرنامج، نافيا تلقيه أى إتصالات من قيادات وزارة الداخلية لطلب منعهم من الظهور.

وأضاف: اقتصر حديث الأمناء على أن لديهم صور وفيديوهات يرغبون فى عرضها، وأن البرنامج أراد إعطائهم الفرصة لعرض وجهة نظر أمناء الشرطة عقب الهجوم الذى طالهم عقب حادث الدرب الأحمر فى 18 فبراير الماضي، إلا أنه لم يتمكن من الأمر لإلقاء القبض على ضيوف البرنامج السبعة، مشيرا إلى أنه علم بذلك الأمر من خلال فريق إعداد البرنامج ثم تأكد الأمر من خلال الأخبار المتداولة على المواقع الإخبارية.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت فى وقت سابق بحبس أمناء الشرطة 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهم بارتكاب جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانونى، والانضمام إلى جماعة تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة "جهاز الشرطة" والإضرار بها.

كانت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض فى 21 فبراير الماضي، على أمناء الشرطة وذلك أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، قبل لقائهم بالإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج العاشرة مساء بقناة دريم.

- صرف وائل الإبراشى من النيابة بعد سماع أقواله فى "قضية أمناء الشرطة"