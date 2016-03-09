بالصور.. ضبط مصنعى ملابس ومقرمشات بدون تراخيص فى العامرية بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، بناء على توجيهات مبارك عبد الرحمن مدير المديرية، وإميل عجمان وكيل المديرية، وتكليف محمود عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبرئاسة محمد فتح الله وعبد الحليم صالح، ويسرى زهدى المفتشان بالإدارة.

أسفرت الحملة عن تحرر المحضر رقم 7766 ج/ العامرية أول لسنة 2016، وذلك لضبط مصنع ملابس أطفال يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على "قماش، وتى شرتات، وملابس أطفال" بمنطقة مرغم غرب الإسكندرية.

كما تم تحرر المحضر رقم 7765 ج/ العامرية أول لضبط مصنع "سناكس ومقرمشات" مصنعة من الذرة الصفراء، وتم التحفظ على المعدات وأجولة الذرة و 300 كرتونة سناكس متنوعة بكل كرتونة "24 كيس"، وتم سحب عينات من المنتجات لإرسالها لمعامل التحاليل، وذلك لإدارة المصنع بدون ترخيص.

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