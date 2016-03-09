القبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد بقيام كل من "عمرو.م.ج" سائق، وشقيقه "سعيد" سائق، و"السيد.م.ع" عاطل، وجميعهم مقيمون دائرة القسم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية.

وقرر اللواء جمال شكر رئيس مباحث قسم شبين الكوم بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهمين، وتم إلقاء القبض عليهم وبحوزتهم 4 تكاتك - و32 قرصا مخدرا وبمواجهتهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات واعترفوا بارتكابهم سرقة "2" دراجة أخرى تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 54 أحوال قسم شرطة شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

>