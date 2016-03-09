جمعية التأهيل بأسوان تنظم ورشة عمل عن التخاطب والتوحد‎

نظمت جمعية التأهيل الإجتماعي للمعاقين بأسوان ورشة عمل عن التخاطب والتوحد بحضور حوالي 230 معلمًا من معلمي التربية الخاصة والدمج في جميع الإدارات التعليمية بأسوان، وخلال الورشة أكد الدكتور مدحت الطاف، خبير التنمية البشرية، والمحاضر بالورشة أن نسبة الأطفال المصابين بالتوحد زادت بشكل كبير في الآونة الاخيرة.

وتقدر وفقًا للمعايير العالمية بحوالي 75 طفلًا، من بين 10 آلاف حالة حيث يظهر اضطراب التوحد خلال السنوات الثلاث الأولى من عمره وتؤثر علي التواصل اللغوي والاجتماعي لدي الطفل.

وأضاف الدكتور مدحت الطاف، أن «التوحد» هو اضطراب نفسي وليس مرض، ويطلق عليه اسم الاعاقة الغامضة لأن البحوث العلمية لم تتوصل إلى نتائج قطعية حول السبب المباشر لحدوثه.