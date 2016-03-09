بالصور.. "تعليم الغربية" تكرم أبناء الشهداء من الجيش والشرطة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالغربية، مساء اليوم الأربعاء، حفلا لتكريم أبناء الشهداء من الجيش والشرطة المقيدين بمدارس الغربية، برعاية اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، فى قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

وحضر الاحتفال المحافظ ومدير الأمن، والعقيد أحمد يحيى المستشار العسكرى بالغربية، واللواء السيد سعيد السكرتير العام، وفريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديرو الإدارات التعليمية، واللواء سعيد طعيمة، والدكتور سمير الخولى، أعضاء مجلس النواب، والقيادات السياسية والشعبية والتنفيذية والإعلاميين بالغربية، وحشد من أولياء أمور أبناء الشهداء من الطلاب والتلاميذ.

وقدم للحفل الصحفى علاء شبل الأمين العام المتحدث الإعلامى باسم رابطة الصحفيين بالغربية، وبدأ بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة من القرآن الكريم، وتوالت الكلمات بين الأوقاف، والمحافظ، ومدير الأمن، والمستشار العسكرى.

وبدأ حفل التكريم وتوزيع الهدايا على الطلاب، من أبناء شهداء الجيش والشرطة.

- تعليم الغربية تكرم أبناء شهداء الجيش والشرطة برعاية المحافظ ومدير الأمن



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