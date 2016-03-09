عشرات المحامين بالبحيرة يحتجون على احتجاز وكيل نيابة زميلًا لهم

دخل قبل قليل العشرات من محامى المحمودية بالبحيرة، فى اعتصام مفتوح، داخل مبنى نيابة المحمودية، احتجاجا على قيام وكيل النائب العام حسام حمدون، باحتجاز المحامى إسلام بيومى، أثناء حضوره التحقيقات مع 3 من المتهمين المقبوض عليهم على ذمة المحضر رقم 840/ 2016 خطف أنثى.

اتهم والد المجنى عليها، المحامى، بالاشتراك مع المتهمين بخطف ابنته، نكاية فيه، لدفاعه عنهم، وحضوره التحقيقات، أمر على إثرة وكيل النائب العام بإصدار قرار باحتجاز المحامى، مما آثار حفيظة المحامين.

من ناحيته، أعلن نقيب المحامين بالمحمودية، ورئيس لجنة الدفاع عن الحريات جمال خطاب، مخالفة وكيل النائب العام للمادة 198 من الدستور، التى تنص على أنه لا يجوز القبض على أى محامٍ، أو التحفظ عليه أثناء حضوره التحقيقات مع أى من المتهمين.

وأشار خطاب إلى اتصاله بنقيب المحامين سامح عاشور، الذى قام بدوره بالاتصال بالنائب العام، لتقديم بلاغ اتهم فيه وكيل نيابة المحمودية بمخالفة الدستور، والقبض على محامٍ أثناء التحقيقات، مؤكدا استمرار الاعتصام حتى يتم الإفراج عن المحامى المحتجز.

ومن جانبها، كثفت مديرية أمن البحيرة من تواجدها بمحيط محكمة المحمودية، لمنع أى تداعيات من المحامين من شأنها تعكير الصفو العام.

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