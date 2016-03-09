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مفاجأة يفجرها مؤتمر أوروبى: دواء شهير للسكر يكافح سرطان الثدى

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مفاجأة يفجرها مؤتمر أوروبى: دواء شهير للسكر يكافح سرطان الثدى مفاجأة يفجرها مؤتمر أوروبى: دواء شهير للسكر يكافح سرطان الثدى
كشف المؤتمر الأوربى لسرطان الثدى - المنعقد اليوم بمدينة أمستردام الهولندية - النقاب عن نتائج ومثيرة لدراسة طبية أشرف عليها باحثون من جامعة الدنمرك الجنوبية تهم جميع السيدات، وهى أن أحد أدوية السكر الشهيرة، والذى تعرف مادته الفعالة باسم ميتفورمين يساهم فى الحد من خطر الإصابة بسرطان الثدى، أحد أخطر الأورام التى تصيب السيدات، وتاسع أكثر الأمراض المسببة للوفاة فى .

وأشار الباحثون إلى أن عقار الميتفورمين يساهم فى تقليل كثافة أنسجة الثدى بنسبة 40%، والتى تعد "كثافة الأنسجة" من أقوى العوامل التى لها تأثير ملحوظ فى رفع فرص الإصابة بهذا الورم الخطير، حيث ثبت أن ارتفاع كثافة أنسجة الثدى يعزز فرص الإصابة بسرطان الثدى بمعدل 6 أضعاف.

دراسة تربط بين الإنسولين وعامل يرفع فرص سرطان الثدى
>وفى الوقت نفسه كشفت الدراسة عن نتيجة خطيرة للغاية، حيث أشارت إلى أن هرمون الإنسولين (الذى يستخدمه الكثير من مرضى السكر) يساهم فى زيادة كثافة أنسجة الثدى؛ نظرا لدوره كعامل نمو ويساهم فى تعزيز نمو الخلايا، وفى بعض الحالات يساهم ذلك فى تحفيز ظهور الأورام السرطانية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد شدد الباحثون أن هذا لا يثبت بشكل قاطع أن هرمون الإنسولين يساهم فى رفع خطر الإصابة بسرطان الثدى، خاصة أن هذه الدراسة أجريت على عدد قليل من السيدات ونحتاج إلى إجراء المزيد من التجارب.

وأضاف الباحثون أن هناك الكثير من التوصيات التى تساهم فى تقليل فرص الإصابة بسرطان الثدى (سواء كان الشخص مصابا بمرض السكر أم لا) وتشمل: التخلص من السمنة واتباع حمية غذائية صحية والابتعاد عن الخمور وتدخين السجائر وممارسة الرياضة بشكل منتظم.


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