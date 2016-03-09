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نائب رئيس وزراء سنغافورة يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى

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نائب رئيس وزراء سنغافورة يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى نائب رئيس وزراء سنغافورة يغادر القاهرة بعد لقاء السيسى

غادر مطار القاهرة الدولي «تيو تشى هين»، نائب رئيس وزراء سنغافورة، ووزير الأمن القومى، متوجهًا على رأس وفد إلى الإمارات بعد زيارة لمصر إستغرقت ثلاثة أيام إستقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح .

كان في وداع المسئول السنغافوري والوفد المرافق له السفير ياسر مراد، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، وضم الوفد المرافق لـ هين  كل من وزراء البيئة، والموارد المائية والدولة للشئون الخارجية والدفاع والتجارة والصناعة.

حيث إلتقى الوفد السنغافورى خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين من بينهم رئيس الوزراء وشيخ الأزهر ووزير الداخلية وتم بحث سبل دعم علاقات التعاون بين وسنغافورة فى كل المجالات خاصة الإقتصادية والتجارية ومواجهة التنظيمات الإرهابية.

وكان السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، قد صرح عقب لقاء الرئيس السيسى مع هين  قائلًا إن لرئيس أكد عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين اللذين يحتفلان هذا العام بمرور خمسين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي تقيم علاقات مع سنغافورة عقب إستقلالها، وإن هذه المناسبة تدشن مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، ستشهد خلالها مزيداً من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، خاصة أن سنغافورة تأتي في مقدمة الدول التي تتطلع مصر لتعزيز العلاقات معها بالنظر لتجربتها التنموية الرائدة التي حازت على احترام وتقدير العالم بأسره، وأن نائب رئيس وزراء سنغافورة أشار إلى إعتزاز بلاده بعلاقات الصداقة المتميزة التى تربطها بمصر.

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