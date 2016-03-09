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راموس: من الجنون التفكير في أن رونالدو عليه الرحيل عن مدريد

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راموس: من الجنون التفكير في أن رونالدو عليه الرحيل عن مدريد راموس: من الجنون التفكير في أن رونالدو عليه الرحيل عن مدريد

(إفي): قال قائد فريق ريال مدريد سيرخيو راموس إنه "من الجنون" التفكير في أن هناك قطاعا من المشجعين يفكرون في أن البرتغالي كريستيانو رونالدو عليه الرحيل عن ريال مدريد.

وفي تصريحات أدلى بها الليلة الماضية عقب تأهل الميرينجي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه روما بهدفين نظيفين، أشار راموس إلى إنه لا يفضل منافسا بعينه في دور الثمانية.

وأبدى المدافع أسفه على الفرص التي أتيحت أمام روما وكادت أن تتكلل في هدف للفريق الإيطالي، مبينا "روما فريق لديه خبرة كبيرة ودائما ما يعقد الأمور أمام خصمه. لم نكن مطمئنين بشأن نتيجة الذهاب (2-0) لكننا واجهنا ذلك بطريقة أخرى. أتيحت لهم فرص خطيرة لكننا قمنا بالأمور على نحو جيد".

وأضاف "في هذه البطولة هامش الخطأ محدود. وهذا لابد أن يدفعنا للتفكير بتمعن واستخلاص العظات ومواصلة التحسن كفريق".

وعن قرعة الدور ربع النهائي بالتشامبيونز ليج المقررة الأسبوع المقبل، أشار راموس إلى عدم تفضيله لفريق معين كما أنه لا يوجد داع للعمل على تفادي مواجهة برشلونة.

وذكر أنه "من أجل الفوز بهذه المسابقة يجب الفوز على الأفضل"، مضيفا أنه من أجل مواصلة تطور الفريق "يجب على كل شخص إعطاء أفضل ما عنده".

وعن صافرات الاستهجان من قبل بعض المشجعين هذا الموسم لبعض اللاعبين من ضمنهم رونالدو، قال راموس "احترم رأي أي مشجع. نريد أن يفوز ريال مدريد. حب الجمهور مهم ويجب عليهم دعم اللاعبين. من الجنون أن يفكر أحد في أن كريستيانو عليه الرحيل".

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