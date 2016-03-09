لا جازيتا ديللو سبورت: مانشستر يونايتد يجهز عرضا لضم بوجبا

يجهز مانشستر يونايتد عرضا لاستعادة خدمات لاعبه السابق وخط وسط يوفنتوس الحالي بول بوجبا خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورحل بوجبا عن صفوف مانشستر يونايتد مجانا بعد نهاية تعاقده لينضم لصفوف يوفنتوس ويصبح أحد أبرز اللاعبين في العالم خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن يونايتد يجهز عرضا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني لاستعادة خدمات اللاعب الفرنسي مرة أخرى.

وأوضح التقرير أن كل من مانشستر سيتي وريال مدريد يرغبان أيضا في الظفر بخدمات اللاعب وسيكونان مستعدان للمنافسة على ضمه.

يذكر أن برشلونة كان يرغب في ضم بوجبا خلال الصيف الماضي مقابل 80 مليون يورو ولكن يوفنتوس رفض العرض.