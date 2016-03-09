ليلة_الأبطال – كوستا وحيدا في هجوم تشيلسي.. وإبراهيموفيتش يقود سان جيرمان

دفع جوس هيدينك المدير الفني لتشيلسي بدييجو كوستا ليقود هجوم تشيلسي وحيدا وذلك في المباراة التي سوف تقام يوم الأربعاء أمام باريس سان جيرمان.

ويستضيف تشيلسي منافسه سان جيرمان في ستامفورد بريدج في إطار إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة ذهابا بهدفين لهدف.

وجاء تشكيل تشيلسي كاملا كالتالي:

في حراسة المرمى: ثيبوت كورتوا

في الدفاع: سيزار أزبليكويتا- جاري كاهيل- برانيسلاف إيفانوفيتش

في الوسط: روبرت كينيدي- جون أوبي ميكيل- سيسك فابريجاس- بيدرو رودريجيز- ويليان- إيدين أزار

في الهجوم: دييجو كوستا

أما تشكيل باريس سان جيرمان فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: كيفن تراب

في الدفاع: ماركينيوس- تياجو سيلفا- ديفيد لويز- ماكسويل

في الوسط: تياجو موتا- أدريان رابيو- بلايز ماتويدي- آنخيل دي ماريا- لوكاس مورا

في الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش