كلوب: نتيجة الذهاب لن تحدد أي شيء.. ولكن علينا إسقاط يونايتد

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن نتيجة لقاء يوم الخميس بين فريقه ومانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لن تعني شيئا قبل خوض مباراة الإياب.

ويستضيف ليفربول منافسه يونايتد في ملعب أنفيلد في المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في أي مسابقة أوروبية.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء قائلا:"كل شيء لن يتحدد غدا بل سيتحدد بعد المباراة الثانية في أولد ترافورد بعد أسبوع".

واستدرك"لكن علينا تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد والعمل بشكل جيد منذ أول ثانية في المباراة مع خلق العديد من الفرص لتسجيل الأهداف".

وواصل المدرب الألماني حديثه"مواجهة يونايتد هي مباراة كبيرة ولها أهميتها الخاصة، ولكن علينا التغلب عليهم إن أردنا التأهل للدور التالي".