بالفيديو #ليلة_الأبطال - بنفيكا يصعق زينيت ويخطف التأهل بسيناريو مجنون

نجح بنفيكا في الصعود لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد أن خطف فوزا قاتلا من مضيفه زينيت الروسي في إياب دور الـ16 من البطولة.

وبتلك النتيجة يكون بنفيكا صعد لدور الثمانية بمجموع المباراتين 3-1 بعد أن فاز ذهابا على ملعبه بهدف نظيف.

وبذلك يكون نجح بنفيكا في تحقيق نسبة 100% في العبور من دور الـ16 سواء في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بمسماهما الجديد.

ونجح بنفيكا في قلب النتيجة في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة بعد أن كان متأخرا بهدف البرازيلي هالك.

وسيطر زينيت على الشوط الأول بنية إحراز هدفا ليعدل الوضع بعد الخسارة في مباراة الذهاب لكنه فشل طوال الـ45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني كاد أن يتقدم زينيت بالهدف الأول عن طريق البديل شاتوف لكنه أطاح بالكرة فوق المرمى بشكل غريب.

بعدها مباشرة رد بنفيكا الذي كاد أن يسجل الأول من انفراد تام لكن لودوجين حارس زينيت تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 69 ابتسمت الكرة لأصحاب الأرض بعد أن سجل هالك الهدف الأول برأسية حول بها عرضية زيركوف من الناحية اليسرى.

وكاد أن يسجل شاتوف مجددا من انفراد لكن مورايس حارس بنفيكا تألق وأبعدها.

في الدقيقة 84 انقلبت الأحوال تماما بعد أن أطلق راؤول خيمنيز صاروخا تصدى له لودوجين حارس زينيت والعارضة معا لكنها سقطت أمام نيكولاس جايتان والمرمى خال تماما ليعدل النتيجة لصالح بنفيكا.

بعدها تملك اليأس من لاعبي زينيت تماما وفشلوا في تهديد مرمى بنفيكا حتى أتت رصاصة الرحمة في الدقيقة 96 عن طريق البديل أندرسون تاليسكا الذي سجل الثاني لبنفيكا بطريقة رائعة ليطلق الحكم صافرته معلنا تأهل البرتغاليين.

شاهد أهداف المباراة