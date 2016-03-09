أخبار عاجلة

تضامنًا مع ضحايا طنطا والإسكندرية.. سوهاج تلغي احتفالات العيد القومي للمحافظة -
الأخبار - الصور الأولي من أمام الكنيسة المرقسية فى الأسكندرية عقب وقوع إنفجار خارج محيط الكنيسة -
أولاند وترودو يحضران احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة بالحرب العالمية الأولى -
من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو #ليلة_الأبطال - بنفيكا يصعق زينيت ويخطف التأهل بسيناريو مجنون

Google+ Print
بالفيديو #ليلة_الأبطال - بنفيكا يصعق زينيت ويخطف التأهل بسيناريو مجنون بالفيديو #ليلة_الأبطال - بنفيكا يصعق زينيت ويخطف التأهل بسيناريو مجنون

نجح بنفيكا في الصعود لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعد أن خطف فوزا قاتلا من مضيفه زينيت الروسي في إياب دور الـ16 من البطولة.

وبتلك النتيجة يكون بنفيكا صعد لدور الثمانية بمجموع المباراتين 3-1 بعد أن فاز ذهابا على ملعبه بهدف نظيف.

وبذلك يكون نجح بنفيكا في تحقيق نسبة 100% في العبور من دور الـ16 سواء في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بمسماهما الجديد.

ونجح بنفيكا في قلب النتيجة في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة بعد أن كان متأخرا بهدف البرازيلي هالك.

وسيطر زينيت على الشوط الأول بنية إحراز هدفا ليعدل الوضع بعد الخسارة في مباراة الذهاب لكنه فشل طوال الـ45 دقيقة الأولى.

وفي الشوط الثاني كاد أن يتقدم زينيت بالهدف الأول عن طريق البديل شاتوف لكنه أطاح بالكرة فوق المرمى بشكل غريب.

بعدها مباشرة رد بنفيكا الذي كاد أن يسجل الأول من انفراد تام لكن لودوجين حارس زينيت تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 69 ابتسمت الكرة لأصحاب الأرض بعد أن سجل هالك الهدف الأول برأسية حول بها عرضية زيركوف من الناحية اليسرى.

وكاد أن يسجل شاتوف مجددا من انفراد لكن مورايس حارس بنفيكا تألق وأبعدها.

في الدقيقة 84 انقلبت الأحوال تماما بعد أن أطلق راؤول خيمنيز صاروخا تصدى له لودوجين حارس زينيت والعارضة معا لكنها سقطت أمام نيكولاس جايتان والمرمى خال تماما ليعدل النتيجة لصالح بنفيكا.

بعدها تملك اليأس من لاعبي زينيت تماما وفشلوا في تهديد مرمى بنفيكا حتى أتت رصاصة الرحمة في الدقيقة 96 عن طريق البديل أندرسون تاليسكا الذي سجل الثاني لبنفيكا بطريقة رائعة ليطلق الحكم صافرته معلنا تأهل البرتغاليين.

شاهد أهداف المباراة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل : بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || رصد الكاميرات لحظة تفجير الكنيسة المرقسية ومنفذ العملية الانتحارية

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية