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فان جال لجماهير يونايتد: من ينتقدنا للعب بالدوري الأوروبي يعيشون في الماضي

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فان جال لجماهير يونايتد: من ينتقدنا للعب بالدوري الأوروبي يعيشون في الماضي فان جال لجماهير يونايتد: من ينتقدنا للعب بالدوري الأوروبي يعيشون في الماضي

يؤمن لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد أن من ينتقد فريقه للعب في الدوري الأوروبي بدلا من دوري أبطال أوروبا يعيشون في الماضي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفا يوم الخميس على ملعب أنفيلد لملاقاة غريمه التقليدي ليفربول في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وتحدث المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء قائلا:"ما يحدث في كرة القدم هو أمر طبيعي".

وأكمل"ما حدث قد حدث في وقت آخر، أنتم تعيشون في الماضي".

وأردف"لا يمكن لفريق واحد أن يظل مسيطرا لمدة 20 عاما كأبطال".

وواصل فان جال"أنتم تتحدثون عن مانشستر يونايتد وليفربول ونحن نشعر بالسعادة للعب

في الدوري الأوروبي".

وأكمل"كما أن هناك تشيلسي ومانشستر سيتي وأرسنال يلعبون في دوري الأبطال بالإضافة لتوتنام في الدوري الأوروبي".

وأتم"ستة أندية من دولة واحدة تلعب في المسابقات الأوروبية هذا أمر يجب أن يفتخر به الجميع فهذا لا يحدث في بلدن أخرى".

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فيديو اليوم السابع