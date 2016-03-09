روزيسكي يجيب: أسوأ شيء في لندن؟ توتنام

ما هو أفضل شيء وأسوأ في العاصمة الإنجليزية لندن بالنسبة للاعب أرسنال توماس روزيسكي؟ التشيكي يجيب.

وأجرى موقع أرسنال عدة أسئلة سريعة مع بعضا من لاعبي أرسنال وسألهم حول رأيهم فيما هو أفضل وأسوأ شيء في لندن.

ورد روزيسكي قائلا:"أفضل شيء في لندن هو أرسنال".

وأتم ضاحكا"أسوأ شيء؟ توتنام".

وانضم روزيسكي إلى أرسنال في عام 2006 قادما من بروسيا دورتموند ولكنه يعانى خلال الموسم الجاري من الإصابة إذ أنه لم يشارك سوى في مباراتين فقط في كل المسابقات.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن توتنام الثاني.