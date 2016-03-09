إصابة 11 جنديا بالجيش الليبى جراء الاشتباكات بمدينتى بنغازى وأجدابيا

>أصيب 11 جنديا بالجيش الليبى، جراء الاشتباكات بمدينتى أجدابيا وبنغازى مع "قوات مجلس شورى ثوار بنغازى وأجدابيا خلال اليومين الماضيين.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة ببنغازي، فاديا البرغثي، فى تصريح مساء اليوم، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين 11 جريحا بقوات الجيش الليبى من مدينتى بنغازى وأجدابيا جراء الاشتباكات بين الجيش الليبى ومجلس شورى ثوار أجدابيا وبنغازى، بمحور وسط البلاد «سوق الحوت» والمحور الغربى.

وأضافت البرغثي، أن الجرحى إصابتهم تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة، قدمت لهم الإسعافات الأولية غادر المستشفى سبعة وهناك أربعة حالات تحت الملاحظة الطبية.

>يذكر أن مدينة بنغازى تشهد منذ منتصف فبراير الماضى عملية "دم الشهيد" للجيش الليبي، والتى أدت إلى السيطرة على مناطق كبيرة ببنغازى.

من ناحية أخرى لقى حارسان أمن مصرعهما وأصيب آخر بمدينة مصراتة الليبية جراء إطلاق النار من قبل عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابى على أفراد الحراسة فى بوابة أبوقرين شرق مصراتة.

وأكد مصدر أمنى فى تصريح اليوم /الأربعاء/ ، مقتل عنصرى أمن وإصابة آخر بجروح خطيرة ، جراء إطلاق النار من قبل عناصر من تنظيم «داعش» على أفراد الحراسة فى بوابة أبوقرين شرق مصراتة،لافتا أنه تم نقل الجثمانيين والجريح إلى مستشفى المدينة.

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