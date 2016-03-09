المؤبد لـ13 من عصابة بتهمة الاتجار بالمخدرات والسلاح بإمبابة

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الخالق وخالد الشيباسى، بالسجن المؤبد لـ13 فردا من عصابة بمنطقة إمبابة، التى يتزعهما "أحمد.م" الهارب من سجن وادى النطرون فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير، لاتهامهم بتكوين عصابة لأعمال البلطجة وفرض الإتاوت والاتجار بالسلاح.

كانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم الأول "أحمد.م" مسجل خطر سرقات، هرب من سجن وادى النطرون عقب ثورة يناير وأعاد تجميع أفراد عصابته من أبناء عائلته، وعملوا على فرض السيطرة والإتاوات على أصحاب المحال التجارية بمنطقة إمبابة، والاتجار فى السلاح والمخدرات، وتورطوا فى عمليات حرق محال تجارية بعد رفض أصحابها دفع الإتاوات المفروضة عليهم.

كما كشفت التحقيقات أن من ضمن الوقائع التى نفذها المتهمين هى واقعة الهجوم بزجاجات المولوتوف الحارقة على محال تابعة لعائلة "الأطرش" بإمبابة، بسبب خصومة نشبت بينهم نتيجة رفض الأخيرة دفع الإتاوة المفروضة عليهم، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد العائلة بحروق متنوعة، وأطلقوا خلال ذلك الأعيرة النارية فى الهواء لإثارة فزع ورعب المواطنين، وأطلقوا النيران على سيارات الشرطة التى توجهت للسيطرة عليهم.

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