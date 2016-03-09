انتهت #ليلة_الأبطال.. بنفيكا يصعد لدور الـ8 بعد فوزه بثلاثية على زينت

تعرض محمد أشرف لاعب طلائع الجيش لإصابة مروعة في لقاء فريقه الذي أقيم يوم الثلاثاء أمام الانتاج الحربي لحساب الجولة 21 من الدوري المصري.

فما هي تفاصيل الإصابة وكيف أنقذه طبيب الفريق العسكري من كارثة؟ محمد أشرف يكشف لـFilGoal.com.

وكل ما يلي على لسان محمد أشرف.

"سأعود للملاعب بعد أربعة أسابيع فقط فالإصابة عبارة عن التواء قوي في كاحل القدم وليست كسر".

"قصة الإصابة بدأت حينما كنت أركض بجوار صلاح أمين مهاجم الانتاج من أجل اللحاق بالكرة، فكنت أرغب في قطعها منه".

"كان هناك احتكاكا بسيطا مع قدم صلاح أمين قبل أن تُعلق قدمي بأرضية الملعب مع قوة اندفاعي ما جعلني لا أستطيع أن أتحكم بها بشكل جيد لتحدث الإصابة".

"شعرت أن قدمي قد كُسرت ولم أشعر بأي ألم بسبب حرارة الجسم بسبب المجهود المبذول، ولكن من هول المنظر صرخت بصوت عال للغاية، كان من الواضح أن الإصابة ستكون كبيرة للغاية".

"لكن طبيب الفريق نجح في رد قدمي داخل الملعب ما جعله ينقذني من إصابة قوية بتصرفه ذلك".

"عندما ذهبت للمستشفى لم يصدق الطبيب أن الإصابة التي رأها في التليفزيون تكون مجرد التواء ومزق فقط، لكن كما قلت سابقا كل الشكر لطبيب الفريق الذي أنقذني".

"صلاح أمين ليس له أي دور في إصابتي تماما، وهو كان أول المتصلين بي عقب نهاية المباراة للاطمئنان علي بالإضافة لمحمود فتح الله ومحمد فاروق".