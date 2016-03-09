أخبار عاجلة

تضامنًا مع ضحايا طنطا والإسكندرية.. سوهاج تلغي احتفالات العيد القومي للمحافظة -
الأخبار - الصور الأولي من أمام الكنيسة المرقسية فى الأسكندرية عقب وقوع إنفجار خارج محيط الكنيسة -
أولاند وترودو يحضران احتفالا بالذكرى المئوية لمعركة بالحرب العالمية الأولى -
من امام «الكنيسة المرقسية» بالأسكندرية "مسلم مسيحي ايد واحدة" -
مظاهرات غاضبة فى محيط انفجار «المرقسية» بالأسكندرية «يا نجيب حقهم يانموت زيهم» -
زجاج وحطام في المناطق المحيطة بالكنيسة المرقسية بالأسكندرية -
استمرار توافد مصابي تفجير طنطا علي معهد ناصر -
السيطرة على حريق داخل مستشفى العجوزة -
تغطية خاصة - تقرير عن الحادث الإرهابي الخسيس " شعب واحد يحارب الإرهاب " -
تغطية خاصة - الإعلامية / شيرين عفت : بلهجة شديدة محدش هيكسر البلد دي وكل بيت هيبقى مسجد وكنيسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الأبطال - رونالدو: ريال مدريد ينقصه الكثير إذا ما أراد الفوز بدوري الأبطال

Google+ Print
#ليلة_الأبطال - رونالدو: ريال مدريد ينقصه الكثير إذا ما أراد الفوز بدوري الأبطال #ليلة_الأبطال - رونالدو: ريال مدريد ينقصه الكثير إذا ما أراد الفوز بدوري الأبطال

تعرض محمد أشرف لاعب طلائع الجيش لإصابة مروعة في لقاء فريقه الذي أقيم يوم الثلاثاء أمام الانتاج الحربي لحساب الجولة 21 من الدوري المصري.

فما هي تفاصيل الإصابة وكيف أنقذه طبيب الفريق العسكري من كارثة؟ محمد أشرف يكشف لـFilGoal.com.

وكل ما يلي على لسان محمد أشرف.

"سأعود للملاعب بعد أربعة أسابيع فقط فالإصابة عبارة عن التواء قوي في كاحل القدم وليست كسر".

"قصة الإصابة بدأت حينما كنت أركض بجوار صلاح أمين مهاجم الانتاج من أجل اللحاق بالكرة، فكنت أرغب في قطعها منه".

"كان هناك احتكاكا بسيطا مع قدم صلاح أمين قبل أن تُعلق قدمي بأرضية الملعب مع قوة اندفاعي ما جعلني لا أستطيع أن أتحكم بها بشكل جيد لتحدث الإصابة".

"شعرت أن قدمي قد كُسرت ولم أشعر بأي ألم بسبب حرارة الجسم بسبب المجهود المبذول، ولكن من هول المنظر صرخت بصوت عال للغاية، كان من الواضح أن الإصابة ستكون كبيرة للغاية".

"لكن طبيب الفريق نجح في رد قدمي داخل الملعب ما جعله ينقذني من إصابة قوية بتصرفه ذلك".

"عندما ذهبت للمستشفى لم يصدق الطبيب أن الإصابة التي رأها في التليفزيون تكون مجرد التواء ومزق فقط، لكن كما قلت سابقا كل الشكر لطبيب الفريق الذي أنقذني".

"صلاح أمين ليس له أي دور في إصابتي تماما، وهو كان أول المتصلين بي عقب نهاية المباراة للاطمئنان علي بالإضافة لمحمود فتح الله ومحمد فاروق".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع