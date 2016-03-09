في_إفريقيا - الزمالك يتدرب على ملعب موقعة دوالا الجمعة والسبت

يخوض الزمالك الذى وصلت بعثته الكاميرون اليوم الأربعاء، مرانه يومى الجمعة والسبت المقبلين في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة وذلك استعدادا لمواجهة فريق يونيون دوالا.

ويواجه الزمالك منافسه الكاميروني في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل فى التوقيت نفسه.

ويتدرب الزمالك يومي الجمعة والسبت على نفس الملعب الذى يحتضن المباراة أمام دوالا والذي يملك أرضية من النجيل الصناعي.

ويغادر الزمالك ياوندي التى وصلتها اليوم الأربعاء، إلى مدينة دوالا وذلك فى بعد تناول طعام الإفطار غدا الخميس فى التاسعة صباحا، وذلك لبدء الإعداد للمواجهة.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه فى الخامسة مساء الخميس فى مدينة دوالا، على مختلف عن ملعب المباراة الذى سيحتضن المواجهة المقررة يوم الأحد المقبل في تمام الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.