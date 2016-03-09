رجيم "دشتى" يساعد فى التخلص من دهون الأرداف والبطن والصدر

رجيم "دشتى" نظام غذائى يعتمد على زيادة كمية البروتين سواء من مصدر حيوانى أو نباتى مع خفض الكربوهيدرات والنشويات، ويتميز بقدرته على تخسيس بعض مناطق الجسم كالأرداف، البطن، الصدر.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ووفقا لتقرير نشره الموقع الأمريكى "best weight loss" مؤخرا فإن نتائج رجيم "دشتى" تظهر بعد شهر من اتباعه ويعمل على فقدان الوزن أكثر فى منطقة الأرداف والبطن والصدر وتنظيم نسبة السكر فى الدم وتقليل الكولسترول.
>ويخضع نظام دشتى الغذائى لقاعدتين أساسيتين، تتمثل الأولى فى تناول 20 جراما فقط من النشويات والسكريات بجميع أنواعها فى اليوم، وتتمثل القاعدة الثانية فى تناول مصادر البروتين الحيوانى والنباتى المتنوعة مثل اللحوم والحليب والبقوليات والخضار، ويشترط قبل اتباع هذا النظام الغذائى الاطمئنان على صحة أجزاء الجسم عن طريق بعض التحاليل مثل اختبارات الدم الحمراء والبيضاء والتأكد من سلامة الكبد والكلى.
>ولنظام دشتى عدة نماذج منها:
>• الإفطار: 2 بيضة مسلوقة وثمرة خيار.
>• الغذاء: قطع دجاج مشوى وسلطة.
>• العشاء: جبن بيضاء وثمرة طماطم.
>• الإفطار:2 بيضة و10 حبات زيتون وكوب ماء دافئ.
>• الغذاء: كفتة لحم مشوى وسلطة الخضار مكونه من الباذنجان والكوسة والكرفس.
>• العشاء: جبن وخس وكوب من الشاى.
>• الإفطار: 10 حبات زيتون و2 بيضة مسلوقة وكوب ماء دافئ.
>• الغذاء: شريحة لحم مشوى مع المشروم والبصل وسلطة الخضار.
>• العشاء: بيض وجبن و7 شرائح لحم سلامى وخس.
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"دشتى" رجيم مناسب لإنقاص الوزن من دهون الأرداف والبطن
>ووفقا لتقرير نشره الموقع الأمريكى "best weight loss" مؤخرا فإن نتائج رجيم "دشتى" تظهر بعد شهر من اتباعه ويعمل على فقدان الوزن أكثر فى منطقة الأرداف والبطن والصدر وتنظيم نسبة السكر فى الدم وتقليل الكولسترول.
قواعد اتباع نظام دشتى الغذائى
>ويخضع نظام دشتى الغذائى لقاعدتين أساسيتين، تتمثل الأولى فى تناول 20 جراما فقط من النشويات والسكريات بجميع أنواعها فى اليوم، وتتمثل القاعدة الثانية فى تناول مصادر البروتين الحيوانى والنباتى المتنوعة مثل اللحوم والحليب والبقوليات والخضار، ويشترط قبل اتباع هذا النظام الغذائى الاطمئنان على صحة أجزاء الجسم عن طريق بعض التحاليل مثل اختبارات الدم الحمراء والبيضاء والتأكد من سلامة الكبد والكلى.
نموذج من نظام دشتى الغذائى
>ولنظام دشتى عدة نماذج منها:
>• الإفطار: 2 بيضة مسلوقة وثمرة خيار.
>• الغذاء: قطع دجاج مشوى وسلطة.
>• العشاء: جبن بيضاء وثمرة طماطم.
النموذج الثانى:
>• الإفطار:2 بيضة و10 حبات زيتون وكوب ماء دافئ.
>• الغذاء: كفتة لحم مشوى وسلطة الخضار مكونه من الباذنجان والكوسة والكرفس.
>• العشاء: جبن وخس وكوب من الشاى.
النموذج الثالث:
>• الإفطار: 10 حبات زيتون و2 بيضة مسلوقة وكوب ماء دافئ.
>• الغذاء: شريحة لحم مشوى مع المشروم والبصل وسلطة الخضار.
>• العشاء: بيض وجبن و7 شرائح لحم سلامى وخس.
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