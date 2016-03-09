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صور| محافظ قنا يدشن منتدى الحوار الوطني للشباب‎

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صور| محافظ قنا يدشن منتدى الحوار الوطني للشباب‎ صور| محافظ قنا يدشن منتدى الحوار الوطني للشباب‎

في إطار إعلان السيد الرئيس،عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، عام 2016 عامًا للشباب المصري، دشن السيد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا منتدي الحوار الوطني للشباب الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، تحت عنوان «بقوة شبابها تحيا »، والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي وذلك بحضور كافة القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة وعدد كبير من الشباب والفتيات من مختلف قري ومراكز المحافظة.

وذكر الهجان أن رؤية البرنامج تتضمن فتح قناة إتصال حقيقية بين الدولة والشباب تضمن تبادل الرؤي والتوجهات بشكل حقيقي وتسليط الضوء على المشكلات والقضايا التي تحظي بأولوية لدي الشباب بالإضافة إلى تفعيل مشاركتهم في صنع القرار.

وأضاف المحافظ أن المبادرة تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في إدارة الدولة وتأهيل آلاف الشباب لتولى مناصب قيادية وتدعيم الهيئات الحكومية والوزارات بكفاءات حقيقية قادرة على تحسين مستوى الأداء والإنتاجية وحل المشكلات المزمنة ورفع مستويات الوعي السياسي والثقافي.

وأكد الهجان أن المحافظة اتخذت مجموعة من الخطوات الجادة لدعم وتمكين الشباب وتوفير فرص عمل لهم منها انشاء 107 مشروع بمنطقتي هو بنجع حمادي وكلاحين قفط الصناعيتين بتكلفة استثمارية بلغت 426 مليون جنيه وكذلك ادراج منطقة غرب المراشدة، 50 الف فدان، ضمن المرحلة الاولي لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.

واضاف بأن هناك مفاوضات تجري مع البنك الدولي لدعم حزمة من المشروعات بمحافظتي قنا وسوهاج وأضاف ان المحافظة تقوم بتطوير عدد 52 مركز شباب من اجمالي 193 مركز شباب بالمحافظة.

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أونا

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