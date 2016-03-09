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صلاح في فريق الجولة 28 من الدوري الإيطالي

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صلاح في فريق الجولة 28 من الدوري الإيطالي صلاح في فريق الجولة 28 من الدوري الإيطالي

تواجد الدوري المصري محمد صلاح نجم روما ضمن فريق أفضل 11 لاعبا في الجولة 28 بالدوري الإيطالي.

وتألق صلاح في مباراة الجولة 28 ضد فيورنتينا الجمعة الماضي وسجل هدفين وصنع هدفا في اللقاء الذي فاز به الذئاب 4-1.

ونشر الموقع الرسمي لروما التشكيلة التي أصدرها الاتحاد الإيطالي لأفضل 11 لاعبا في الجولة وتضمنت ثلاثة أسماء من الجيلاروسي.

لاعب المقاولون العرب السابق تواجد بجوار زميليه ميراليم بيانيتش وستيفان الشعراوي.

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وذكر التقرير أن لوتشانو سباليتي جدد شباب الخط الأمامي لروما وكان صلاح هو المستفيد الأكبر وظهرت أهميته بشدة.

ففي المباريات الأربعة الأخيرة بالدوري الإيطالي ساهم في ثمانية أهداف، إذ سجل خمسة وصنع ثلاثة.

رغم فعالية صلاح الكبيرة في الدوري الإيطالي إلا أنه لم ينجح في التسجيل في شباك ريال مدريد بمباراة الفريقين يوم الثلاثاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الذئاب 2-0 وودعوا المسابقة.

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