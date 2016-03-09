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رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو لتحطم طائرات بمطار أبو ظبي بسبب العاصفة

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رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو لتحطم طائرات بمطار أبو ظبي بسبب العاصفة رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو لتحطم طائرات بمطار أبو ظبي بسبب العاصفة
تتواصل موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع لتصادم عدد من الطائرات من داخل مطار أبو ظبي بسبب العاصفة التى ضربت الإمارات اليوم الاربعاء.

ويظهر الفيديو ارتطام طائرتين شراعيتين بطائرة ركاب متوسطة الحجم داخل المطار ولم يوضح الفيديو حدوث أى إصابات بشرية.
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