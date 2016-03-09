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بالصور..الأمير محمد بن سلمان فى استقبال الرئيس السيسى بمطار الملك خالد

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بالصور..الأمير محمد بن سلمان فى استقبال الرئيس السيسى بمطار الملك خالد بالصور..الأمير محمد بن سلمان فى استقبال الرئيس السيسى بمطار الملك خالد
استقبل الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس عبد الفتاح فور وصوله مطار الملك خالد بقاعدة الملك سعود بالمملكة العربية ، حيث سيحضر الرئيس غداً، الخميس، البيان الختامى لمناورات "رعد الشمال".

كان الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد وصل المملكة العربية السعودية قبل ساعات من وصول الرئيس السيسى، وحضر فى استقباله برفقة ولى ولى العهد السعودى.

ويحضر الرئيس السيسي حفل العشاء الرسمى، اليوم، الذى يقيمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لعدد من رؤساء الدول والحكومات.

الرئيس السيسي يصل مطار الملك خالد بالسعودية (1)

الرئيس السيسي يصل مطار الملك خالد بالسعودية (2)

الرئيس السيسي يصل مطار الملك خالد بالسعودية (3)


>الرئيس السيسى يصل مطار الملك خالد بالسعودية
>

ولى ولى العهد السعودى يبحث الترتيبات النهائية لمناورة رعد الشمال
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مصر 365

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