اكتشفي عربات الأطفال من "ماماز وباباز"

انطلقي نحو كافة الوجهات مع تشكيلة ماماز وباباز، الحائزة على جوائز عدة، والمؤلفة من عربات الأطفال وعربات الدفع والعربات المزودة بالمهود، إضافة إلى الإكسسوارات المتنوعة لتناسب جميع الاحتياجات والميزانيات والأذواق. مع خيارات عديدة من العربات الخفيفة والإكسسوارات المصممة لها، سرعان ما ستجدين العربة المثالية لك ولطفلك.

اختاري لونك المفضل من مجموعة الألوان الجديدة، وتنزهي مع طفلك بكل أناقة مع تشكيلة عربات "أرمديللو فليب إكس تي" أوعربات "أوربو 2 " المختارة.

مواصفات عربة أرمديللو فليب إكس تي

يأتي مهد الأطفال المحمول مع مقعد كبير يتيح وضعية الاستلقاء الكامل، حيث تعمل عربة "أرمديللو فليب إكس تي" على تعزيزالنوم الصحي والطبيعي. بالإضافة إلى تقنية الطي بوضعيتين لإمكانية مواجهة الأطفال للأهل أو للاستمتاع بالعالم الخارجي دون أي تغيير في خاصية الطي لحجم أصغر.

مواصفات عربة أوربو 2

تم تصميم عربة أوربو 2 بتفاصيل أنيقة للغاية، من الهيكل المميز المشهور إلى أقمشة الأغطية العلوية التي تجاري الموضة. تأتي العربة

كذلك مع خيار مقعد يتيح وضعية الاستلقاء الكامل مما يوفر بيئة مثالية لنوم صحي وطبيعي لطفلك.

اكتشفي المزيد من التصاميم والألوان في متاجر مختارة.