صور| محافظ المنيا يكرم الطلاب الفائزين بالمارثون الرياضي‎

كرم اللواء طارق نصر، محافظ المنيا، اليوم، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولي في المارثون الرياضي، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم، ضمن احتفالات المنيا بعيدها القومي والذي يوافق 18 مارس الجاري.

حضر التكريم رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإبراهيم الصياد، مدير مدرسة الثانوية العسكرية، ورجاء جابر موجه التربية الرياضية.

طالب المحافظ الطلاب بالحرص على الاستمرار في ممارسة الأنشطة الرياضية، بالتوازي مع التفوق الدراسي، وقد حصل كل من الطلاب أحمد محمد سلطان، حسن محمد فهمي، إيهاب محمد أبو الحسن على المراكز الثلاثة الأولى، كما منحهم كأس وميدالية تذكارية.

وكان المحافظ قد أطلق إشارة بدء المارثون من أمام مبنى ديوان عام المحافظة بمشاركة 200 متسابق، من مدرسة الثانوية العسكرية.