"سبوتنيك": جبهة النصرة تترك مواقعها فى إدلب إثر غارات روسية وسورية

>أكدت مصادر أن عناصر جبهة النصرة تركت مواقعها بجنوب شرق مدينة إدلب السورية ، إثر هجمات شنتها القوات الجوية الروسية والسورية.

وقال مصدر - لم يُكشف عن هويته - فى تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" اليوم الأربعاء ، إن ميليشيات جبهة النصرة "تركت مواقعها بـ(بلدة) أبو الظهور فى الضاحية جنوب الشرقية لإدلب بعد هجمات شنتها القوات الجوية الروسية والطيران السوري، وأيضا بعد بدء الخلافات بين وحدات من مختلف الجماعات المسلحة فى المنطقة".

وجبهة النصرة هى فرع تنظيم القاعدة فى سوريا ، ولا ينطبق عليها اتفاق وقف الأعمال العدائية السارى حاليا فى البلاد، الأمر الذى ينطبق أيضا على تنظيم "داعش" ومنظمات أخرى تُصنف بأنها "إرهابية".

من جانبه أعلن المركز الروسى للمصالحة بين أطراف النزاع فى سوريا ، رصد سبعة خروقات فى هدنة وقف إطلاق النار خلال الأربعة وعشرون ساعة الماضية.

وقال المركز فى بيان بثته وزارة الدفاع الروسية على موقعها الإلكترونى - بحسب وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأربعاء- إن الخروقات السبعة تم رصدها فى كل من حلب واللاذقية وحمص وإدلب وحاما.

وكان مجلس الأمن الدولى قد تبنى قرارا يدعم الاتفاق الذى توصلت إليه الولايات المتحدة وروسيا بوقف الاقتتال فى سوريا، وطالب المجلس الأطراف كافة بالالتزام بالاتفاق.

ودعا القرار "كل الأطراف التى ينطبق عليها وقف العمليات القتالية للوفاء بتعهداتها" ، كما حث القرار "كل الدول الأعضاء وخاصة المجموعة الدولية لدعم سوريا باستخدام نفوذها لدى أطراف وقف العمليات القتالية للوفاء بتلك التعهدات ودعم الجهود الرامية لتهيئة الظروف من أجل وقف دائم لإطلاق النار".

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