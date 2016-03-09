رائد فضاء سورى: يجب على أوروبا مساعدتنا فى الإطاحة بالأسد

قال أول رائد فضاء سورى إن دول أوروبا يجب أن تساهم فى الإطاحة بالرئيس بشار الأسد إذا أرادت وضع حد لأزمة اللاجئين.

كان اللواء محمد فارس، رائد الفضاء البالغ من العمر أربعة وستين عاما والذى تدرب فى الحقبة السوفيتية، قد فر من سوريا بسبب الحرب الأهلية عام 2012 واتجه إلى تركيا للانضمام إلى المعارضة، وأصبح واحدا من أبرز المنشقين فى بلاده.

وصرح فارس، وهو نفسه لاجئ، لأسوشيتدبرس فى مقابلة، قائلا "أقول لأوروبا إذا كنتم لا تريدون لاجئين، فيجب عليكم مساعدتنا فى التخلص من هذا النظام".

دخل فارس التاريخ عام 1987 عندما أصبح أول رائد فضاء سوري، وبطلا قوميا، إذ قضى زهاء ثمانية أيام فى الفضاء.

ويقوم فارس، المقيم فى اسطنبول حاليا، بإعطاء محاضرات فى جامعات ومدارس حول تجربته فى الفضاء.

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