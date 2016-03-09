أمريكا وحلفاؤها يوجهون 17 ضربة لداعش فى العراق وسوريا

قال التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش فى بيان اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة وحلفاءها وجهوا 17 ضربة جوية للتنظيم فى العراق وسوريا يوم الثلاثاء.

وقالت قوة المهام المشتركة إن ست ضربات وقعت بالقرب من ثلاث مدن فى سوريا دمرت روافع ومواقع للمقاتلين وأصابت محطة لمعالجة الغاز الطبيعى وأهدافا أخرى.

وأضاف البيان أن 11 ضربة وقعت فى العراق قرب خمس مدن وأصابت عدة وحدات تكتيكية ودمرت مواقع لإطلاق قذائف المورتر وعربات وشحنات ناسفة.

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