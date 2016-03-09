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أخبار العراق اليوم.. إيران تستعتد لتصدير الغاز للعراق خلال أسابيع

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أخبار العراق اليوم.. إيران تستعتد لتصدير الغاز للعراق خلال أسابيع أخبار العراق اليوم.. إيران تستعتد لتصدير الغاز للعراق خلال أسابيع

أخبار العراق اليوم


>ركزت أخبار العراق اليوم على إعلان أمير حسين زمانى نيا مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية، جاهزية إيران لتصدير الغاز إلى العراق، وتسليمه عند حدود البلدين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وجاء ذلك فى أعقاب اجتماع لوزير النفط الإيرانى بيجن زنكنة مع فياض حسن نعمة، وكيل وزير النفط العراقى أمس الثلاثاء، فى طهران، بحسب ما ذكرته وكالة "فارس للأنباء فى خبر نشرته اليوم الأربعاء.

ومن ناحية أخرى، تناولت أيضا أخبار العراق اليوم ، استمرار الأزمة المتعلقة بإطعام النزلاء والمعتقلين بالسجون العراقية لليوم الثالث على التوالى ، والذى يبلغ عددهم ما يقرب من ربع مليون شخص، بعد توقف شركات ومتعهدى توفير الطعام للسجون عن تزويدها بسبب تراكم الديون المستحقة لهم لدى العراقية.

ووفقاً لبيان أصدرته مصلحة السجون العراقية المعروفة بإدارة الإصلاح، إن السبب الحقيقى وراء أزمة إطعام السجناء فى البلاد يرجع إلى عدم توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة وتراكم ديون المتعهدين والشركات منذ عدة أشهر، وهو ما دفعها إلى التوقف عن تزويدهم بوجبات الطعام.

كما شهدت أخبار العراق اليوم مقتل 11 من مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى على يد ثلاثة من قوات الجيش، صباح اليوم الأربعاء، فى مواجهات مسلحة بين الجانبين، غربى العراق، حيث قال العقيد وليد الدليمى، الضابط فى الجيش العراقى، إن "3 جنود عراقيين و11 مسلحا من (داعش)، قتلوا بمواجهات واشتباكات شرق مدينة الرمادى، عاصمة محافظة الأنبار، غرب البلاد".

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