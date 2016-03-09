مجلس مدينة الغردقة يعثر على نفايات طبية

عثر مجلس مدينة الغردقة، اليوم على نفايات طبية ملقاه بطريق الدائرى، أثناء حملة مكبرة شنها مجلس مدينة الغردقة لضبط السيارات التى تلقى مخلفات بالطرق، وتبين أنها تابعة لإحدى المستشفيات الخاصة بالمدينة القتها على جانب الطريق وعلى الفور تم إخطار مسئولى الصحة وشرطة البيئة وانتقل النقيب أحمد عمارة من شرطة البيئة إلى موقع البلاغ لمعاينة النفايات الطبية تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وجار عرضه على النيابة للتحقيق.

ومن جانبه كلف اللواء على شوكت رئيس المدينة رئيس حى شمال ومساعده ورئيس قسم البيئة ومشرف عام التنظيم بتكثيف الحملات لضبط جميع المخالفات وتحرير محاضر فورية.

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