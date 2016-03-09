محافظ دمياط يوجه بإزالة التعديات على جسور نهر النيل

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، لعمل حملة مكبرة لإزالة التعديات على جسر النيل بنهاية قناة العنانية ومنطقة العادلية، حيث تم التنفيذ فى عدد أربع مزارع للقراميط وعدد 2 غرفة وحظيرة مواش.

وقاد الحملة اللواء فايز شلتوت سكرتير عام المحافظة بمشاركة الإدارة العامة لرى دمياط والإدارة العامة لحماية نهر النيل وباستخدام معدات متنوعة وعدد 3 حفارات ولودر كبير وحفار على صندل وتمت الإزالة كاملة.

وكان المحافظ قد قاد عدة حملات مكبرة لحماية جسور نهر النيل من التعديات حيث تم إزالة عدد 7 جسور وعشرات المنازل والأسوار ومزارع الدواجن والمواشى حتى حدود محافظة الدقهلية وقد شهدت هذه الحملات غير المسبوقة إزالة كاملة لعدد 1016 قفصا سمكيا على مياه نهر النيل كانت تستخدم المواد العضوية والملوثات فى تغذية الأسماك، الأمر الذى شكل حملا بيئيا كبيرا على مياه نهر النيل وأثرا صحيا على مياه الشرب بمحطات التنقية وبناء عليه.

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