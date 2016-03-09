كنيسة الأنبا تكلا تطلق حملة للتبرع بالدم فى الإسكندرية

نظم فريق كشافة الحبشى التابع لكنيسة الأنبا تكلا هيمانوت الحبشى بالإسكندرية حملة للتبرع بالدم على مدار 3 أيام.

من جانبه قال الدكتور مينا بطرس شنودة منسق الحملة إن تلك الحملة رقم 28 فى تاريخ فريق الكشافة الذى تأسس منذ 10 سنوات.

وأضاف أن الدعوة عامة لجميع المواطنين للمشاركة، مشيرا إلى أن الحملة تتم تحت إشراف بنك الدم بالإسكندرية، حيث يقوم طبيب يتبع بنك الدم بالإشراف على عملية التبرع والتأكد من سلامة الدم و المتبرع.

وأضاف: "يتم سحب 450 مليمتر من كل متبرع، وتحول أكياس الدم إلى بنك الدم بمنطقة الشاطبى، لصالح مرضى السرطان والحوادث مهما كان انتماءه".

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