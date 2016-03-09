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صرف معاش للمصابين بفيروس C بكفر الشيخ

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صرف معاش للمصابين بفيروس C بكفر الشيخ صرف معاش للمصابين بفيروس C بكفر الشيخ
أعلن مصطفى جاد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، صرف معاش ضمان لمرضى فيروس سى الذين تم اكتشاف إصابتهم بالمرض خلال الحملة التى تجوب مراكز المحافظة للكشف والتحليل وصرف العلاج المجانى للمرضى وذلك تحت رعاية محافظ كفر الشيخ السيد نصر .

وأضاف جاد الله فى تصريح اليوم الأربعاء أنه سيتم كذلك عمل تأمين صحى لأصحاب الضمان الاجتماعى بالمحافظة وذلك فى إطار مشروع تكافل الكرامة موضحًا أن هذا المشروع يهدف إلى صرف معاش ومساعدات مالية للزوج والزوجة معًا إذا اقتضت الضرورة، علاوة على صرف معاش لمن تجاوز عمره 65 سنة بالإضافة إلى صرف معاش لذوى الاحتياجات الخاصة والطلاب غير القادرين بشرط الحضور بنسبة 80%.

وفى سياق متصل، صرح وكيل الوزارة بأن المديرية انتهت من اختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة تمهيدًا لإقامة احتفالية كبرى لتكريمهن بحضور المحافظ.


>- بالفيديو والصور.. محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال حملة مكافحة فيروس سى

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