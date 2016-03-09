طالب بجامعة الفيوم يحصد المركز الأول فى مسابقة "عبّر عن قيمة العمل"

صرحت لمياء لطفى مدير إدارة النشاط الفنى والتكنولوجى بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الفيوم، اليوم الأربعاء، بأن الطالب إسلام جمال بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، فاز بالمركز الأول فى مجال التصوير الضوئى بمسابقة "عبّرِ عن قيمة العمل" التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وأضافت مدير إدارة النشاط الفنى والتكنولوجى، أن المسابقة أقيمت فى الفترة من الأول إلى الثالث من الشهر الجارى، وشاركت جامعة الفيوم بـ5 طلاب من كليات مختلفة، بينما حصد المركز الأول الطالب إسلام وتسلم جائزة مادية قدرها ثلاثة آلاف جنيه لما يتميز به من موهبة خاصة فى فن التصوير الفوتوغرافى.

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