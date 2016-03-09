مصرع طالبة سقطت من الطابق الثانى بمدرسة فى المنوفية

لقيت طالبة فى المرحلة الإعدادية بقرية الغنامية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية مصرعها، إثر سقوطها من الطابق الثانى بالمدرسة نتيجة اختلال توازنها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون يفيد مصرع "ندى.ص" 13 عاما طالبة فى المرحلة الإعدادية بقرية الغنامية، وذلك إثر سقوطها من الطابق الثانى للمدرسة نتيجة اختلال توازنها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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