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150 سائحًا إنجليزيًا يصلون الأقصر لزيارة المعالم الأثرية

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150 سائحًا إنجليزيًا يصلون الأقصر لزيارة المعالم الأثرية 150 سائحًا إنجليزيًا يصلون الأقصر لزيارة المعالم الأثرية
استقبل مطار الأقصر الدولى، مساء اليوم الأربعاء، ما يقرب من 150 سائحًا إنجليزيًا فى زيارة للأقصر وأسوان تستمر أسبوعًا لزيارة مختلف المعالم الأثرية بالبرين الغربى والشرقى للأقصر.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة بمطار الأقصر الدولى بخيت خيرى، إن السياح الإنجليز تابعون لشركة تومسون العالمية للسياحة، ووصلوا فى تمام الخامسة والنصف مساء على متن رحلة طيران شارتر قادمة مباشرة من العاصمة البريطانية لندن.


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