الليلة.. «بني آدم شو» يعود لـ«الحياة» في نسخته السابعة

كتبت: إنجي لطفي

يعود نجم الكوميديا أحمد آدم، الأربعاء، في تمام الحادية عشر مساءً ليقدم أولى حلقات النسخة السابعة من برنامجه “بني آدم شو” على فضائية “الحياة”، بعد النجاح الذي لقيه في المواسم الستة الماضية .

“آدم” قدم علي مدى ستة مواسم سابقة، ستايل جديد لبرامج الاستاند أب كوميدي، أهلته للاحتفاظ بصدارة المشهد، وأوجدت جماهيرية كبيرة للبرنامج الذي يجمع ما بين السخرية السياسية، والقيم المجتمعية بعيداً عن الابتذال، أو التربص.

وقال آدم، إن الموسم الجديد سيواصل ترسيخ شخصية البرنامج كونه يلامس القضايا الساخنة بروح مصرية متهكمة، دون إيذاء للجمهور بالايحاءات المسفة، أو استجداء للضحكات.

واضاف، في بيان اليوم، أن الحلقات الجديدة ستشهد نوعًا من التطوير يتناسب والمتغيرات التي تجري على الساحة.

ويسخر “آدم” خلال حلقة الليلة، من تجاوزات البعض من الاعلاميين أمثال “تامر أمين ووائل الابراشي الذي اسماه “أبو الحرايق” اللي عاوز يولعها نار، ومرتضى منصور. وعمرو أديب وشردي”.

وقال نجم الكوميديا، عن توفيق عكاشة بعد مقابلته للسفير الاسرائيلي وتحدثه عن الأمن الوطني لمصر: “لو كان “توفيق” موجود اثناء حرب أكتوبر ما كناش عبرنا وكتاب الله لغاية دلوقتي”، مضيفًا أنه ليس غاضبا من غلق قناة الفراعين بقدر ما هو حزين على الإعلامية حياة الدرديري بعد “لوكها الجديد” .

كما يظهر “آدم” خلال الحلقة، في تابلوه غنائي خلال البرومو بأغنية من الفلكلور الصعيدي “يعمل ايه الرئيس وحده يعمل ايه”.

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