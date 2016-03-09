محافظ الأقصر يفتتح المؤتمر التدريبي الأول للجودة وإدارة المستشفيات‎

افتتح محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، المؤتمر التدريبي الأول للجودة وإدارة المستشفيات الذي تنظمه مديرية الصحة للأطباء والعاملين بمختلف المنشات الصحية على مدار ٤ أيام وذلك بمكتبة مصر العامة.

وقالت دكتورة ناهد محمد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تنفيذ هذه الدورة التدريبية بالتنسيق مع الدكتور محمود الدماطي، استشاري الجراحة العامة والأستاذ بالجامعة الأمريكية والأكاديمية البحرية لتناول عدة موضوعات، أهمها إدارة الجودة الشاملة بالمستشفيات وسلامة المريض الرعاية الصحية وكيفية تطبيق استراتيجياتها.

ومن جانبه أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، أهمية تطبيق استراتيجيات الجودة والسلامة العامة للمريض في المنشات الصحية الحكومية حيث تقدم الخدمات الصحية للمرضى بأقل تكاليف ممكنة بالمقارنة بالمؤسسات الخاصة.