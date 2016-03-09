وزير الخارجية السعودى: المملكة ملتزمة بإيجاد حل سياسى فى اليمن

>أكد وزير الخارجية السعودى عادل الجبير أن المملكة ملتزمة بإيجاد حل سياسى فى اليمن.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى فى ختام أعمال الاجتماع الوزارى المشترك لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى والسفير المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربى بالرياض اليوم الأربعاء.

وقال الجبير ردا على سؤال بشأن الأزمة اليمنية أن المملكة ملتزمة بإيحاد حل سياسى فى اليمن مشيرا إلى أن الحل السياسى يجب أن يكون مرتكزا على المبادرة الخليجية ومخرجاتها ومخرجات الحوار اليمنى وعلى قرار مجلس الأمن 2216 مؤكدا دعم المملكة لجهود المبعوث الأممى إلى اليمن منوها بإيمان المملكة بان الحل السياسى يجب أن يكون يمنيا يمنيا.

واكد حرص المملكة على تحسين وضع الأشقاء فى اليمن سواء عن طريق فتح المجال لإيصال المساعدات الطبية والغذائية أو فى تقديم المساعدات عن طريق مركز الملك سلمان أو المنظمات الدولية.

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