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أخبار سوريا اليوم..ضبط سيارة محملة بصواريخ بين محافظتى درعا والسويداء

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أخبار سوريا اليوم..ضبط سيارة محملة بصواريخ بين محافظتى درعا والسويداء أخبار سوريا اليوم..ضبط سيارة محملة بصواريخ بين محافظتى درعا والسويداء
ركزت أخبار سوريا اليوم على معاناة أطفال سوريا تحت الظروف التى تمر بها هذا البلد، وقالت عاملة إغاثة سورية إن الأطفال السوريين المحاصرين يركضون نحو المبانى المدمرة بحثا عن الأثاث المحطم لإضرام النيران للتدفئة، كما تناولت أخبار سوريا اليوم ضبط سلطات سوريا، سيارة محملة بالصواريخ والقذائف والألغام وكمية كبيرة من مادة الـ "تى إن تى".

أخبار سوريا اليوم


>قالت عاملة إغاثة سورية إن الأطفال السوريين المحاصرين يركضون نحو المبانى المدمرة بحثا عن الأثاث المحطم الذى قد يستخدم فى إضرام النيران للتدفئة والطهى بدلا من الفرار من القصف الجوى فى فصل الشتاء.

أخبار سوريا اليوم


>ضبطت سلطات سوريا، بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية، صباح الأربعاء، سيارة محملة بالصواريخ والقذائف والألغام وكمية كبيرة من مادة الـ "تى أن تى" على طريق "بكا/صماد" بين محافظتى درعا والسويداء.

كما أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان مارك آيرولت، اليوم الأربعاء، أن اجتماعاً سيعقد الأحد فى باريس حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا قبل استئناف محادثات السلام فى جنيف.

وقال المبعوث الدولى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، أن اليوم سيشهد مباحثات تقارب بين الوفود السورية المشاركة فى جنيف وبحث فى ملف إيصال المساعدات إلى المناطق السورية المحاصرة، لافتا إلى أن المباحثات الفعلية بين الوفود السورية ستبدأ يوم 14 من الشهر الجارى.

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>دى ميستورا: محادثات الوفود السورية ستركز على تشكيل الحكومة الانتقالية

اجتماع الأحد فى باريس حول سوريا بمشاركة وزير الخارجية الأمريكى

السلطات السورية تضبط سيارة محملة بالصواريخ بين محافظتى درعا والسويداء
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