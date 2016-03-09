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الجبير: ملتزمون بحل سياسى فى اليمن وتجدد مطالبة الأسد بالرحيل

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الجبير: ملتزمون بحل سياسى فى اليمن وتجدد مطالبة الأسد بالرحيل الجبير: ملتزمون بحل سياسى فى اليمن وتجدد مطالبة الأسد بالرحيل
قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اليوم الأربعاء إن بلاده ملتزمة بإيجاد حل سياسى لأزمة اليمن فى إطار جهود السلام التى ترعاها الأمم المتحدة واعتبر دعوة مسؤول حوثى لإيران للابتعاد عن الأزمة اليمنية بأنها إيجابية.

وفى تعليق على الحرب السورية قال الجبير مجددا خلال مؤتمر صحفى فى الرياض إن بإمكان الرئيس السورى بشار الأسد أن يختار الرحيل عن السلطة من خلال عملية سياسية أو أن "الشعب السورى سيستمر فى القتال حتى إبعاده عسكريا."
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