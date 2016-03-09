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الحكومة التونسية: جميع الإرهابيين فى هجمات "بن قردان" تونسيون

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الحكومة التونسية: جميع الإرهابيين فى هجمات "بن قردان" تونسيون الحكومة التونسية: جميع الإرهابيين فى هجمات "بن قردان" تونسيون

>صرّح الناطق الرسمى باسم التونسية خالد شوكات اليوم الأربعاء أنّ ما يتوفّر من معلومات حول العمليات الجارية فى بن قردان تفيد بأن العناصر الإرهابية التى تم القضاء عليها أو المتحصّنة جميعهم يحملون الجنسية التونسية.

ونقلت إذاعة "موزاييك" التونسية عن شوكات قوله "إنّ أغلب الإرهابيين كانوا متواجدين فى بن قردان، موضّحا أنّ عددا قليلا منهم تمكّنوا من المرور من ليبيا إلى تونس عبر المعابر الحدودية, وخاصة معبر رأس الجدير".

وأشار شوكات إلى إمكانية وجود خلايا نائمة قدّمت الدعم إلى هذه الجماعات.
>وبحسب آخر بيان مشترك لوزاراتى الدفاع والداخلية, فإن 10 إرهابيين تم القضاء عليهم منذ مساء أمس الثلاثاء, فيما يبلغ العدد الإجمالى للعناصر الإرهابية الذين قتلوا منذ بداية العملية العسكرية فى بن قردان فجر الاثنين الماضى 46 إرهابيا.
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