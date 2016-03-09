فيديو ..جابر القرموطي يرتدي جاكيت «الجنيه» ويطالب برد كرامته على الهواء

ارتدى الإعلامي جابر القرموطي، الأربعاء، جاكت مطبوع عليه العملات الرسمية للدولة، بدءًا من الجنيه وحتى فئات “الخمسة، العشرة، العشرين، الخمسين، المائة جنيه”، لدعم الجنيه أمام الدولار الأمريكي .

وظهر القرموطي، خلال حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت” المذاع على فضائية “on tv”، وهو يرتدي الجاكت، وفي خلفية الفقرة أغنية “معانا ريال” للمطربة الراحلة فيروز، مطالبا برد كرامة العملة الرسمية أمام العملات الأجنبية.

وقال إن الجنيه المصري فى أزمة شديدة ويحتاج لدعم من المصريين، مطالبا المصريين والبرلمان بضرورة مواجهة هذه الأزمة، مضيفا أن أعضاء مجلس النواب انصرفو عن قضية العملة وارتفاع سعر الدولار واهتموا بإسقاط عضوية مرتضي منصور.

وارتجل القرموطي قصيدة شعر في الجنيه على الهواء، قائلًا: “جه الجنيه وراح الجنيه ومبقتش قيمة للعشرة جنيه.. من سنين كنا بعمل عيد لو حد إدانا ربع جنيه.. راحت فين قيمة الجنية حتى عيالنا تمردوا عليه.. طب فين حتى العشرة جنيه وقيمتها أصلا بقت تعمل إيه.. بقينا نمشي جنب الحيط عشان نحوش ألف جنه.. حتى لو هاكل عيش حاف نفسي في جنيه قيمته فيه”.