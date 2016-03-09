مصرع 2 وإصابة ثالث فى حادث انقلاب جرار زراعى بدون لوحات بأسيوط‎

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب ثالث، في حادث انقلاب جرار زراعي بدون لوحات يجر مقطورة تنك مياه بطريق أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وصول بلاغ بوقوع حادث انقلاب جرار زراعي بدون لوحات يسحب مقطورة بها تنك مياه وذلك على طريق أسيوط الجديدة أمام مسجد حسن علام بالمدينة وزقوع وفيات وإصابات.

على الفور انتقلت قوات من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «جمال م. م. بخيت»،38 سنة، و«سلامة ا. ص.»، 45 سنة.

كما أسفر الحادث عن إصابة المواطن «رجب م. ع.»، 45 سنة، جميعهم مقيمين بقرية درنكة دائرة مركز أسيوط تم نقل جثتي المتوفين لمستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة والمصاب لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

وجارى تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور​.