محامى الضابطين المتهمين بالاعتداء على مريهان حسين: تقرير الطب الشرعى غدا

أكد محمد منير محامى الضابطين المتهمين بالاعتداء على الفنانة مريهان حسين وهتك عرضها أن تقرير الطب الشرعى الخاص بالكشف على الفنانة تظهر نتيجته غدا الخميس، وسيتم عرضه على نيابة الهرم لاتخاذ الإجراءات القانونية بناء على نتائجه.

وأضاف منير فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب استمعت لأقوال ممرضة مستشفى الهرم التى شهدت الشكف الطبى على أماكن حساسة بجسد الفنانة بصحبة الطبيب لإعداد تقرير طبى، بالإضافة إلى عدد من الشهود الذين تصادف تواجدهم أثناء إيقاف الفنانة بسيارتها فى الكمين الأمنى لتفتيشها وشاهدوا الواقعة.

كانت نيابة الهرم قد أمرت بعرض الفنانة مريهان حسين على الطب الشرعى للكشف عليها وبيان ما بها من إصابات، وذلك بعد توجيهها اتهاما لضابطين من قسم الهرم بالاعتداء عليها بالضرب وهتك عرضها.

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