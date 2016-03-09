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أمن الإسماعيلية يواصل مداهماته لمنطقة السحر والجمال

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أمن الإسماعيلية يواصل مداهماته لمنطقة السحر والجمال أمن الإسماعيلية يواصل مداهماته لمنطقة السحر والجمال
واصلت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية وضباط إدارة البحث الجنائى والإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها على منطقة السحر والجمال بالإسماعيلية وتمكنت من قتل اثنين من تجار المخدرات وضبط ثالث بحوزتهم سلاح "آر بى جى" وطلقتان من نفس العيار و84 طربة حشيش و3 أسلحة آلية و6 خزن و900 طلقة آلية.

تمكنت الحملة التى تم تنفيذها بإشراف اللواء جمعة توفيق نائب مدير أمن الإسماعيلية وضمت اللواء محمد ثروت مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة القناة وسيناء واللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية والعميد أحمد الشافعى رئيس المباحث الجنائية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وضباط إدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية من قتل كل من المدعو م.ع.ع 32 سنة مقيم شبرا الخيمة والمدعو كمال محمد هنداوى 35 سنة مقيم القليوبية بعد تعاملهم مع قوات الشرطة بالأسلحة الآلية.

كما تمكنوا من ضبط متهم ثالث يدعى "ع. م. م" عاطل مقيم الجعافرة قليوبية هارب من 5 أحكام بالمؤبد وجنايتى سرقة بحوزتهم 84 طربة حشيش وسلاح آر بى جى وطلقتان من ذات العيار و3 أسلحة آلية و900 طلقة آلية و6 خزن.

تم نقل الجثث إلى ثلاجة مستشفى الإسماعيلية العام وتم التحفظ على المتهم الثالث والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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