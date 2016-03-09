لاعب لاتسيو: منتخب نيجيريا جاهز لمواجهة محمد صلاح وباسم مرسي

أكد أوجيني أونازي لاعب لاتسيو ونيجيريا أن منتخب بلاده يعرف كيفية إيقاف محمد صلاح نجم روما، كما أشار إلى معرفته بباسم مرسى مهاجم الزمالك ومحمد النني لاعب أرسنال.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره النيجيري ضمن تصفيات المجموعة السابعة المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2017 في الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس الجاري.

وفي تصريحات للدولي النيجيري نقلتها صحيفة "دايلي بوست النيجيرية" قال:"نحن نعرف محمد صلاح جيدا، ونعرف كيفية إيقافه".

وأَضاف"منتخب مصر لديه عدد متميز من اللاعبين الجيدين، مثل باسم مرسي الذي سجل هاتريك في مباراة تشاد، ولاعب أرسنال محمد النني وسوف نكون مستعدين لهم".

وتابع لاعب لاتسيو"شخصيا أنا جاهز بنسبة 100% وأتدرب جيدا، ولا يمكنني الانتظار حتى أمثل منتخب بلادي".

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة في التصفيات برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن نيجيريا في المركز الثاني وتشاد في المركز الثالث برصيد نقطة وتنزانيا في قاع المجموعة بدون نقاط.